I slutminuterna hoppade och sjöng AIK-fansen efter att Linus Söderström hållit nollan för andra matchen i rad.

– Våra första fem minuter är väldigt bra medan resten bara är att kasta i soptunnan. Det var alldeles för hafsigt i dag även om vi gör fem mål. Jag känner att jag är i ”flowet” och då känns det bra, säger Söderström till C More.

Oscar Möller, 34, gav Skellefteå ledningen med 1-0. Redan efter 3.32 höll han sig framme vid bortre stolpen och tryckte in pucken efter att Andreas Wingerli drivit in i banan och siktat in sig på Möllers klubblad.

Det hade inte ens gått fem minuter på matchuret när Joakim Lindström, 39, ostört fick vandra in från favoritpositionen vid den högra tekningscirkeln och avlossade ett högt skott över lågt stående Christoffer Rifalks axelparti för 2-0.

”Fick mycket energi av det”

– Starten var riktigt bra. Så fort vi fick tag i en lös puck i mittzon ställde vi om snabbt och fick mycket energi av det, säger Oscar Möller.

Skellefteå hade chansen att avgöra matchen när man spelade fem mot tre i slutet av den andra perioden utan att lyckas där. När sedan Max Lindholm lyfte in 3-0 i mitten av tredje perioden, efter en riktig röra framför Röglemålet, var det avgjort. Sekvensen videogranskades och situationsrummet kunde konstatera att Rifalk inte störts.

Rögle plockade ut Rifalk ur kassen med hela 8.30 kvar och fick ganska snabbt 4-0 i baken efter att Linus Söderström gjort mål i tom kasse från nära håll.

– Siffrorna säger inte allt och efter 2-0 spelade vi bra och jobbade hårt. Det gick inte vår väg. Vi förlorade slaget ikväll men inte kriget, säger Rögles tränare Cam Abbott.