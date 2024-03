Luften gick ur Skellefteå fullständigt när Linköping hämtade upp till 3-3 i den sista perioden. Matchen gick till förlängning för tredje matchen i rad.

Och det blev ännu ett liknande resultat – Skellefteå vann i förlängningen. Axel Sandin-Pellika satte pucken i nätet i den sjätte perioden i powerplay och Skellefteås tredje raka vinst var ett faktum.

– Extrem lättnad. Vi fick lite pizza redan efter den tredje perioden, så vi ville hem och käka den. Så det var extremt skönt att den gick in, säger Sandin-Pellika i TV4 Play.

Tredje längsta i historien

Matchen var den tredje längsta i SM-slutspelets historia, 116 minuter och 23 sekunder. Så sent som under måndagen slog Rögle-Färjestad sig in på topp fem på samma lista.

Rekordet har Färjestad-Leksand, 119 minuter och 19 sekunder, från 1997.

Nästa match, på torsdag, kan de avgöra då de leder kvartsfinalserien med 3-0. Även den matchen spelas i Saab Arena i Linköping.