I Skellefteås mål stod, för andra matchen i rad, 18-åringen Alexander Hellnemo. I debuten blev det seger i heta matchen mot Luleå och i sin andra match såg han ut att gå mot sin första hållna nolla i SHL.

Skellefteå hade gått upp till en 2–0-ledning tack vare firma Tom Kühnhackl – Andreas Wingerli. I den andra perioden byggde Wingerli upp rejäl fart från egen zon och spelade fram till sin tyske kedjekamrat som tryckte in 1-0.

I början av tredje perioden utspelade sig samarbetet tvärtom där Kühnhackl bröt ett LHC-anfall i mittzonen, tog sig in i offensiv zon och snurrade in en passning framför mål som Wingerli prickade in.

32 räddningar av 18-åringen

2-0 stod sig länge och Linköping plockade målvakten för att jaga ikapp. Med dryga minuten kvar fick de och unge Hellnemo i målet kapitulera då Ty Rattie stötte in en retur i öppet mål. Men det dröjde inte länge innan Andreas Wingerli satte 3-1 i en tom Linköpingsbur och stängde matchen.

Det blev ingen nolla, men Hellnemo stod för en fin match med 32 räddningar.

Därmed tog Skellefteå sin tionde raka seger i SHL.