Första perioden i Gävle var mållös och allt annat än rafflande. Den andra hade mycket av det som den första saknade – som till exempel fem mål på fem minuter.

Redan efter 45 sekunder av mittenperioden satte Anton Rödin 1–0 till Brynäs och mindre än tre minuter senare, i numerärt underläge, kontrade Oscar Birgersson in 2–0 för hemmalaget.

Skellefteå ruskade dock av sig besvikelsen snabbt, fick ordning på sitt powerplay omgående och reducerade genom Linus Karlsson bara 26 sekunder efter Birgerssons mål.

Snabba puckar

Glädjen varade i lite drygt en minut. Sedan tappade Skellefteå markeringen på Linus Ölund i samband med ett byte, varpå 24-åringen kunde sätta 3–1 på ett friläge.

Kul för Gävlelaget som fått match efter match uppskjuten på grund av covid-19, och som på söndagen spelade sin första match på över två veckor.

Men den glädjen varade ännu kortare: Tom Kühnkackl satte 2–3 för Skellefteå 24 sekunder senare.

Brynäs behöll visserligen ledningen fram till pausvilan, men när det kommer till tredjeperioder är det få lag i SHL som slår Skellefteå på fingrarna.

Andra SHL-målet

Det visade topplaget. Rickard Hugg kvitterade knappt fyra minuter in i sista perioden, och efter 7.06 spelade av densamma small det igen. Ett tjusigt anfall avslutades genom att Måns Forsfjäll direktsköt in 4–3.

Det var den 19-årige backens andra mål i SHL-karriären.

– Jayce (Hawryluk) tog upp pucken, gjorde en överlämning till (Jonathan) Pudas och jag hoppade bara in i banan och försökte göra mig ledig. Då brukar Pudas hitta en, säger Måns Forsfjäll till C More.

Brynäs tog ut målvakten, men det slutade inte bättre än att Jonathan Johnsson satte 5–3 till Skellefteå i tom bur. Marcus Björk reducerade ganska omgående, men Linus Lindström satte sedan spiken i kistan genom att pricka in 6–4, också det utan Brynäsmålvakt i vägen.

– De var bättre. Skellefteå visade varför de ligger där uppe i tabellen, vi lyckades inte hålla spelet uppe i 60 minuter. De var starkare i tredje perioden och hittade vägar att vinna. Det är bara att jobba vidare och försöka lära oss av den här förlusten, säger Brynäs tränare Mikko Manner.