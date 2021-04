Skellefteå vände – tvingar fram en sjunde match

Luleå hade chansen att avgöra kvartsfinalserien mot Skellefteå och fick en bra start på matchen när Juhani Tyrväinen gjorde 1-0 knappt halvvägs in i den första perioden. När Niklas Olausson gjorde 2-0 nästan direkt i andra såg det lovande ut för hemmalaget.

Men då tog Skellefteå över.

Fyra raka mål för Skellefteå

Bara minuten senare kom en reducering och innan perioden var över var det kvitterat. I den tredje perioden kom avgörandet när Pär Lindholm och Rickard Hugg gjorde varsitt mål inom loppet av drygt en minut.

Efter att Chris Desousa gjort 4-3 med knappt fyra minuter kvar blev det stor spänning och hemmalaget fick avsluta matchen i powerplay efter en sen utvisning på Melker Karlsson. Men Skellefteå höll undan och efter slutsignal var det starka känslor i de båda lagen.

Lassinantti saknades

Kort inpå nedsläpp åkte Luleå på ett tungt avbräck. Målvakten Joel Lassinantti, som har storspelat under slutspelet, plockades plötsligt bort från laguppställningen. 18-åriga stortalangen Jesper Wallstedt kastades in i stället och släppte alltså in fyra puckar.

Luleå har inte gått ut med anledningen till att Lassinantti inte kunde spela matchen.

– Det får du inte svar på. Han var borta i dag och inte tillgänglig. Men vi räknar med att han ska vara med imorgon, säger tränaren Thomas ”Bulan” Berglund.

Imorgon möts lagen i ett avgörande möte i Skellefteå.