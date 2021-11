Förra säsongen möttes lagen i en tajt kvartsfinalserie som Skellefteå till slut vann med 4-3 i matcher.

Även ikväll var det jämnt – i alla fall inledningsvis. Men i spel fyra mot fyra kom matchens första mål när gästande Luleå tog kommandot.

Efter en spelvändning lyckades Daniel Sondell hålla undan för Skellefteå-försvararna och satte sitt första mål för säsongen bakom Gustav Lindvall, som tidigare idag togs ut i truppen till Karjala Tournament.

– Det var kul att se den gå in, det var inte direkt det vackraste målet, säger Sondell, som har ett förflutet i såväl Skellefteå som i dess ärkerival Björklöven, till C More.

Betydligt vackrare tyckte hemmafansen att Skellefteås kvittering två minuter in i andra perioden var. Jonathan Pudas höll sig framme efter en tekning i offensiv zon och styrde in 1-1.

– Det är nog det enklaste målet man har gjort i karriären, säger Skellefteås poängkung Pudas, som njöt av inramnigen i Skellefteå Kraft arena.

– Det är det här man lirar för. Det är något extra.

Målet gav Skellefteå ny energi och det dröjde inte länge innan lagkapten Oscar Möller tryckte in 2-1 på en målvaktsretur.

Innan andra perioden var över hade Luleå kvitterade till 2-2. Då satte Skellefteå rejält tryck direkt i tredje – och kapten Möller slog till igen. Och bara ett par minuter senare kom även 4-2 och 5-2 – matchens snyggaste mål.

Först kom Jonathan Johnson fri framför Joel Lassinantti och stötte enkelt in ett pass bakom Luleå-keepern. Sedan var det Melker Karlssons tur i powerplay.

Segern innebär att Skellefteå bröt en två matcher lång förlustsvit. Luleå, däremot, hade två raka segrar innan kvällens förlust.