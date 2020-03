St Louis Blues segersvit bröts – av bottenlaget New Jersey Devils

De regerande Stanley Cup-mästarna i St Louis har fått upp farten ordentligt på sistone. Inför nattens match mot New Jersey, som kommer att missa vårens slutspel, hade de åtta raka segrar.

Få trodde nog att sviten skulle brytas i natt. Dels eftersom New Jersey inte har annat än äran att spela för, och dels för att New Jersey inte hade vunnit mot St Louis på tolv matcher (den senaste segern kom den 21 januari 2014).

Bratts 100:e mål

Trots det så blev det New Jersey-seger. Hemmalaget vann med 4–2, efter att svenske Jesper Bratt inlett målskyttet knappt halvvägs in i den första perioden. Bratt fick pucken vid mittlinjen, åkte in i offensiv zon och stänkte in en kvick handledare från nära avstånd. Målet innebar hans 100:e poäng i NHL, på 183 matcher.

St Louis leder trots förlusten Western Conference, och får sikta på att inleda en ny segersvit.

– Vi behöver rycka upp oss. Surt att sviten bryts på det här sättet, men det är väl bara att börja jobba på en ny, säger Oskar Sundqvist till Aftonbladet.

