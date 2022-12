Euro Hockey Tour i Schweiz denna vecka. Sverige vann sin öppningsmatch i turneringen mot hemmanationen, samtidigt som Finland förlorade mot Tjeckien.

Första perioden förblev mållös men Sverige kom närmast att hitta nät efter ramträffar från både Oscar Lindberg och Emil Heineman.

– Sverige får ett klart godkänt betyg i första perioden. Finland är ett väldigt svårspelat lag, Sverige kommer inte få några gratislägen av Finland, sammanfattade SVT:s expert Mikael Renberg.

Det var inget gratisläge, men Sverige tog ledningen drygt fyra minuter in i andra perioden. Marcus Sörensen, som avgjorde senast mot Schweiz, snappade upp en lös puck och snärtade in 1-0 via stolpen.

Men Finland var snabba att kvittera. I ett powerplay bara ett par minuter senare drev Leksandsspelaren Mikael Ruohomaa ner på vänstersidan och satte 1-1 vid första stolpen.

Sverige återtog ledningen innan perioden var över. I efterdyningarna av ett powerplay nyttjade Oscar Lindberg ett gäng trötta finländska ben och hittade in till Emil Heineman som gjorde mål från slottet.

Snabb finsk vändning

Men Finland skulle vända på steken. Knappt en minut in i tredje perioden kom 2–2-målet från Joona Ikonen efter en snabb spelvändning. Bara två minuter senare kom även 3-2 då Markus Granlund tog vara på ett smått rörigt försvarsspel.

Tre Kronor svarade med ett eget mål, dygt fem minuter in i perioden. Jesper Olofsson fick pucken felvänd i slottet, snurrade runt och sprätte in 3-3.

Resultatet stod resten av ordinarie speltiden, in till förlängning. Väl där var det väldigt händelsefattigt utan några större målchanser. Fram till med ett 30-tal sekunder kvar där Sverige höll på att kontra in vinstmålet. Två-mot-ett-läge där Leon Bristedt fick klubban låst vid läget att peta in pucken i öppet mål.

Därmed blev det straffläggning där Sverige vann efter att Marcus Sörensen satte den avgörande straffen.

Härnäst väntar Tjeckien på söndag för Tre Kronor och Sam Hallam.