Tre Kronor lyckades resa sig efter gårdagens blytunga semifinalförlust mot Tjeckien. I en jämn bronsmatch mot Kanada blev Carl Grundströms dubbla mål avgörande och Tre Kronor tog sin första VM-medalj på sex år.

– Vi hade velat spela den sena matchen i dag, men i det stora hela är det en bra turnering. Väldigt roligt, men också väldigt surt, säger Erik Karlsson.

Tidig svensk ledning

Precis som under gårdagens semifinal inledde Tre Kronor matchen bäst och efter drygt halva den första perioden fick de utdelning. Carl Grundström laddade på och pucken letade sig in bakom Jordan Binnington via ribban.

Efter att Kanada sedan både kvitterat och tagit över ledningen reste sig Tre Kronor.

Grundström avgjorde

Erik Karlsson stod för en riktig fullträff när han från distans satte kvitteringsmålet med drygt tio minuter kvar. Det var stjärnans sjätte mål under mästerskapet.

Bara fyra minuter senare var det dags igen.

Från ingen vinkel alls lyckades Grundström överlista Binnington en andra gång och satte 3-2. Därefter säkerställde Marcus Johansson slutresultatet när han prickade in 4-2 i ett tomt kanadensiskt mål.

– Ett brons är alltid ett brons och något man kommer vara väldigt stolt över om ett tag, säger Karlsson.

I kväll ställs Schweiz mot Tjeckien i finalmatchen.