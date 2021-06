Tumult när Brynäs valde ordförande under maratonmöte

Kangas valde med rösterna 270-98 och företrädde ett medlemsinitiativ under namnet ”Brynäs kan bättre”. Valberedningens förslag på att behålla den gamla styrelsen kördes över.

– Det är den yttersta formen av föreningsdemokrati av medlemmar som inte fick något gehör av valberedningen, säger Kangas om situationen och har ett hundradagarsprogram som ska betas av.

Twittrade – passar inte för rollen

Mitt under pågående årsmöte skrev styrelsen kontrakt med Johan Alcén, 33, som ny sportchef, han tar klivet direkt från isen. När uppgifterna om Alcén läckte ut för en vecka sedan twittrade Kangas om att han inte passade för rollen: ”Inget emot Johan Alcen som person men han har väldigt få av de kompetenser eller erfarenheter som jag vill ha i en sportchef. Passar inte in på profilen vi vill se hos en sportchef inom Brynäs IF”, skrev Kangas.

Han hade inte hela bilden klar för sig då.

– Mycket ligger i definitionen av sportchef och där har vi haft olika syn på vad en sportchef är. Jag hörde att han skulle vara sportchef under en general manager som skulle ha helhetsansvar för det sportsliga. Den lösningen hade jag inte hört talas om när jag uttalade mig. Då trodde jag att sportchefen var ansvarig för hela den idrottsliga verksamheten. Vi håller på och pratar med Johan om vad han ska ha för roll. Avtalet skrevs på igår under själva årsmötet, viket kan tyckas underligt att man går vidare med det just då, säger Kangas.

Han håller dock fast vid att Alcén inte räcker till i rollen som sportchef enligt den tanke som Kangas har:

– Jag tycker om Alcén som person men sportchef, med tanke på att han inte har något erfarenhet, han har varit en bra hockeyspelare, kräver en hel del annat. Jag lider med att Johan hamnat i kläm mellan gamla styrelsen och den nya.

Hoppas ena klubben

Det blev svarta rubriker när två Brynässpelare misstänktes för våldtäkt i våras, en fråga som Kangas nu ärver.

– Har svårt att uttala mig eftersom jag inte vet hur fallen såg ut: Är de misstänkta eller inte? Har de haft ett beteende som strider mot våra värderingar? Följer man inte Brynäs värdegrund har man ingen plats men vi får avvakta och se hur läget ser ut, förklarar Kangas.

Han ser nu framåt och hoppas ena Brynäs.

– Nu får vi läka såren och komma överens och få de anställda att känna trivsel och i slutändan få sportsliga framgångar. Det kommer att krävas en hel del eftersom det inte sker av sig själv, säger Kangas som inte rubbar på en annan sak.

– Jag kommer att bo kvar i Sundsvall.