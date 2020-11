Södertälje vann derbyt – tog sjätte raka

Det bjöds på fartfylld ishockey när lagen brakade samman på Hovet.

Hemmalaget AIK rivstartade matchen när Max Lindholm hittade målet efter 22 sekunder, men sedan hackade maskineriet.

Södertälje gjorde tre raka mål fram till 3–1 sedan Lucas Carlsson tryckt in 3–1-målet i powerplay i början av andra perioden.

Men AIK kom tillbaka.

”Enkla puckar”

Lindholm höll sig framme på nytt och satte 2–3 innan Oscar Nord tryckte in 3–3-pucken i samma period. Sex mål på två perioder och helt öppet i matchen.

– Vi fick in lite enkla puckar. Skönt att vi kom i kapp, sade Lindholm till C More i andra periodpausen.

Även slutperioden blev jämn.

Med mindre än två minuter kvar var ställningen 4–4 när Hugo Gustafsson klev fram och satte 5–4 till Södertälje. Det var gästernas sjätte raka seger.

– Det var inte vår bästa match, men vi lyckas ta tre poäng och det är jäkligt skönt, säger Hugo Gustafsson.

Elfte raka för Timrå

Även Timrå fortsätter att vinna. Hemma mot jumbon Väsby kom elfte raka segern, 5–3, för serieledaren som har lika många poäng som tvåan Björklöven med en match mindre spelad.

I Nobelhallen tog Karlskoga en 1–0-seger hemma mot Vita Hästen.

