Fasths första nolla för hemmastarka Växjö

Växjö fick en perfekt start när Marcus Sylvegård kunde slå in 1-0 redan efter fem minuter, en puck som med stor möda letade sig i mål via målvakten Oscar Alsenfelt som till andra perioden blev utbytt mot Lars Volden.

Ilari Melart snärtade iväg ett handledsskott från blå i början av den andra perioden och den låga pucken letade sig i nät för 2-0.

I mitten av tredje perioden kom återigen ett mål från blå när Tim Erixon sköt in 3-0.

”En guldstjärna för samarbetet”

– Det var en grymt skön vinst och vi maler på i 60 minuter. Grabbarna framför mig sliter hårt och vi vann de kamperna vilket avgjorde. Jag kände mig trygg och det blir en guldstjärna för lagsamarbetet, säger målvakten Viktor Fasth efter hans första nolla under säsongen som kom efter sjätte raka hemmavinsten för Växjö till C More.

Malmö vann skotten med 31-19 men kändes för ljumma.

– Det blir svårt att vinna när man gör noll mål. Prestationen är helt okej men vi var för uddlösa framåt medan Växjö tog hand om sina lägen, säger Fredrik Händemark.