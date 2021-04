Växjö leder mot Örebro

I kväll ska det avgöras. Blir det Växjö eller Örebro som tar sig till final?

Det är hemmalaget Växjö som börjat starkast. På första skottet på mål satte Richard Gynge dit ledningen för sitt Växjö.

Hemmalaget pressar för 2-0. Med sju minuter kvar av första perioden har Växjö fått iväg nio skott på mål – Örebro noll.

Med 36 sekunder kvar av första perioden gör Brendan Gaunce sitt första slutspelsmål. Hemmalaget utökar till 2-0.

– Jättebra period av oss, säger Gynge till C More i pausvilan.

Växjö hade 15 skott på mål i den första Örebro hade bara två.

– Just nu behöver vi se till att skjuta pucken på mål, säger Örebro-spelaren Stefan Warg i C More.

Matchen pågår.