Luleå vann förlängningsdramat – utökar kvartsfinalserien

Efter ett förlängningsdrama lyckades gästande Luleå tillslut vinna med 5–4 efter att Niklas Olausson satte det viktiga och avgörande målet. Luleå har därmed utökat till 2–0 i kvartsfinalserien.

– Det var lite tur inblandat men det var skönt att se pucken gå in, säger matchhjälten Olausson till C More efter matchen.

Det blev en drömstart för bortalaget som efter endast 50 sekunder kunde ta ledningen genom Robin Kovács. 22-åringen stod för en rejäl tempoväxling, bröt in på mål och kunde efter en lång förflyttning på Viktor Fasth lägga in pucken. Hemmalaget replikerade dock innan periodens slut. Linus Fröberg, som gjorde Växjös enda mål i den första matchen, kvitterade till 1–1 i spel fem mot tre. Fröberg snodde åt sig pucken direkt efter tek och laddade för skott. Ett skott som gick in bakom en skymd Joel Lassinantti i mål. Kovács och Larsson tvåmålsskyttar 57 sekunder in i den andra perioden tog det sedan för Växjö att ta ledningen för första gången i matchen genom Liam Reddox som satte 2–1. Men Kovács hade vaknat upp på rätt sida och kvitterade till 2–2 efter ännu en fin individuell prestation. Ytterligare två mål skulle det sedan bli av de båda lagen i den tredje perioden och Emil Larsson kunde med minuten kvar kliva fram för andra gången i matchen och sätta 4–4. Norrbottningarna hade därmed jobbat ikapp en Växjöledning tre gånger om. Olausson avgjorde Niklas Olausson satte sedan det viktiga och avgörande målet fyra minuter in i förlängningen. – Det var en rätt jämn match där de var bättre än oss i den första perioden. Vi blev lite passiva och de fick komma över oss. Vi ligger under två gånger i den tredje perioden men lyckades vända på det. Vi har en styrka i den här gruppen, säger matchvinnaren Olausson till C More efter matchen. Växjö Lakers HC 4 - 5 Luleå HF 1-1, 1-1, 2-2, 0-1 Vida Arena, Växjö idag Publik: 5245 SHL Visa matchfakta