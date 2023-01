När tiden höll på att ticka ut tryckte Växjö på med uttagen målvakt. Kalle Kossila vallade in 2-2-pucken för förlängning via leksandsmålvakten Mantas Armalis. Efter videogranskning godkändes målet och den officiella tiden blev 59.59.

– En vinst är en vinst och skit samma hur det går till. Vi har ju pucken under kontroll och har öppet mål två gånger. Och sätter vi något av dem är det tre poäng. Det var dock ett jäkligt bestämt lag som såg till att vi fick två poäng, säger Leksands tränare Björn Hellkvist till C More.

”Måste vara nöjd med en poäng”

Efter 1.48 av förlängningen drog Matt Caito in ett distinkt handledsskott från den högre tekningscirkeln och det stora tillresta leksandsföljet kunde jubla.

Serieledande Växjö har bara förlorat sex matcher under 60 minuter den här säsongen men fick i alla fall med sig en poäng i sista sekunden.

– Jag måste vara nöjd med en poäng eftersom vi måste jaga ända till det är en sekund kvar. Det är otroligt starkt av grabbarna att orka jobba hela vägen in och kvittera med en sekund kvar, säger Växjös tränare Jörgen Jönsson.