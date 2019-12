Zibanejad med dubbla mål – nätade efter 10 sekunder

Mika Zibanejad inledde säsongen med att göra fyra mål på två matcher. Eter det åkte han på en skada som höll honom borta från spel i en månad och väl tillbaka har han inte lyckats hitta samma målformen.

Men efter ett mål på sju matcher stod han för dubbla fullträffar i mötet med San Jose i torsdag. På lördagskvällen stod han för två nya fullträffar och är nu på samma målsnitt i de två senaste som han inledde säsongen på.

Matchen pågår och New York Rangers leder just nu med 3-2. Jakob Silfverberg styrde in reduceringen till 1-2 på ett skott från Hampus Lindholm. Även Rickard Rakell hade ett passningspoäng.