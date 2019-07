Mitt under brinnande VM i längdskidor i österrikiska Seefeld åkte de två hemmaåkarna Dominik Baldauf och Max Hauke dit för dopning, under en operation som den österrikiska polisen kallade för ”Aderlass” (åderlåtning). De båda åkarna hade samröre med idrottsläkaren Mark Schmidt och polisen hade under flera månader kartlagt läkaren och hans medarbetare.

Nu har de fått sitt straff. Den österrikiska antidopningskommisionen, ÖADR gick i dag ut med att båda två stängs av fyra år vardera för dopning.