Damer:

Ebba Andersson, Piteå Elit (distans)

Maja Dahlqvist, Falun Borlänge SK (distans, sprint)

Anna Dyvik, IFK Mora SK (distans, sprint)

Frida Erkers, IFK Mora SK (distans)

Johanna Hagström, Ulricehamns IF (sprint)

Ingrid Hallquist, Åsarna IK (distans, sprint)

Moa Ilar, Falun Borlänge SK (distans)

Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF (distans, sprint)

Lovisa Modig, Falun Borlänge SK (distans)

Emma Ribom, Piteå Elit (distans, sprint)



Herrar:

Simon Andersson, Falun Borlänge SK (distans)

Edvin Anger, Åsarna IK (distans, sprint)

Jens Burman, Åsarna IK (distans)

Emil Danielsson, Högbo IF (sprint)

George Ersson, Falun Borlänge SK (sprint)

Truls Gisselman, Rehns BK (sprint)

Calle Halfvarsson, Sågmyra IF (distans)

Leo Johansson, Falun Borlänge SK (distans)

Olof Jonsson, Trillevallen SK (sprint)

Eric Rosjö, IFK Mora (distans)

Oskar Svensson, Falun Borlänge SK (sprint)

William Poromaa, Åsarna IK (distans)