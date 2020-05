Johan Olsson bekräftar – fortsätter inte inom landslaget

I morgon ska svenska skidlandslaget presentera organisationen för längdskidåkningen inför kommande säsong, tränare och lag. För Johan Olsson blir det inte någon fortsättning.

– Om ingen har pratat med en över huvud taget, i maj, så förstår man att man inte är en del av framtidsplanerna. Så är det, det kan jag bekräfta, jag kommer inte ha något med svenska landslaget att göra, säger han till SVT Sport.

Olsson berättar att ingen hörde av sig innan den nya landslagschefen Anders Byström gjorde det i början av maj.

”Det är lite anmärkningsvärt”

Vad tycker du om att ingen har pratat med dig om en fortsättning?

– Jag har haft mer som en konsultroll och haft väldigt få dagar i mitt avtal. Jag har förståelse för att det hamnar lite mellan stolarna på det sättet att man formaterat om tjänsterna, ansvaret har delats ut och tagits över av andra.

– Men jag kan samtidigt tycka att det är lite anmärkningsvärt att man inte tar upp en utvärdering med någon som jobbat ganska nära A-landslaget.

Landslagschefen Anders Byström berättar att han pratat med Olsson.

– Vi har pratat i veckan här senast, vi har haft lite kontakt via telefon och sms. Vi har pratat lite om hur han har haft det sista året. Både jag och Daniel (landslagschefen Fåhraeus) kom in sent i den här processen så det är möjligt att någon skulle ha pratat med honom tidigare.

Johan Olsson förtydligar senare i ett sms att de pratat om läget i herrlaget.

Bygga på sikt

Olsson anser att det viktigaste nu för det svenska längdlandslaget är att det finns kontinuitet i den struktur som byggs kring laget. Han pratar också om vikten av tid.

– Rikard Grip fick lång tid med laget, och det är ett framgångsfaktor. Man måste bygga på sikt.

Det har skrivits mycket om missnöje och grupperingar inom längdlandslaget, hur har du upplevt det?

– Jag har träffat åkarna mer individuellt och därför är det svårt att säga. Det viktiga är att man försöker skapa lugn och trygghet för individerna i laget. Det är det som verkligen behövs för att sy ihop de här eventuella grupperingarna. Det är olyckligt när de har ganska kort tid på sig, att sätta organisationen nästintill direkt när man tillträder. Det är ingen optimal situation.

– Det var otroligt svårt att ta över efter en sådan som Rikard Grip. Man kanske måste se till att varken organisationen eller media ska söka en ny Rikard Grip, här måste man börja om på noll och se att det är en ny person som kommer in med nya input och utvecklar organisationen på sitt sätt.

”Viktigast att det finns efterfrågan”

Hur känns det att du inte ska jobba med det svenska landslaget?

– Det viktigaste är att man känner att det finns en efterfrågan. Är man inte en del av den efterfrågan så känner jag nog att det viktigaste är att jag gjort min lilla del i att ge tillbaka till sporten. Jag kan känna mig glad att jag fick den chansen och nu får jag satsa på att jobba mer med mental träning och hälsa med motionärer.

