För den svenska publiken är han mest känd för sin match mot Alexander Gustafsson på Tele2 Arena 2015. En match Anthony Johnson vann på knockout drygt två minuter in i den första ronden.

Under de senaste åren har Johnson tävlat i den konkurrerande MMA-organisationen Bellator och för lite mer än ett år sedan var tanken att han skulle gå en match om titeln, men ”Rumble” tvingades dra sig ur på grund av hälsoproblem.

– Rumble går igenom vissa hälsoproblem just nu, det är väldigt tråkigt. Jag tror att jag vill att alla ska be för honom. Be för Anthony, sa hans tränare Ali Abelaziz i en intervju med ESPN då.

Under söndagskvällen kom beskedet att han gått bort – bara 38 år gammal.

”Johnson har kämpat mot en sjukdom under en längre tid”, skriver den väl ansedda MMA-journalisten Ariel Helwani på Twitter.