Khamzat Chimaev om kometkarriären: ”Trodde inte att det skulle gå så snabbt”

Namn: Khamzat Chimaev.

Smeknamn: ”Borz”, som betyder varg på tjetjenska.

Ålder: 26.

Bor: Stockholm.

Längd: 187 centimeter.

Viktklass: Weltervikt (77 kilo).

Född: 1994 i Tjetjenien. Kom till Sverige 2013.

Matchfacit: 9-0. Nio proffsmatcher, nio segrar, samtliga via avslut (sex på knockout, tre via submission).

Aktuell: Som det hetaste namnet i hela MMA-världen just nu efter tre segrar i UFC på rekordsnabb tid, 66 dagar. Har bara blivit träffad två gånger på sina tre senaste matcher. Ska möta världstrean Leon Edwards, England, i huvudmatchen på en gala i Las Vegas den 19 december.