Lina Länsberg hyllar motståndarens beslut: ”Kvinnor ska inte behöva välja”

Länsberg är före detta världsmästare i thaiboxning, men svenskans spetsegenskap ställs nu mot amerikanskans brottning som håller högsta nivå.

McMann tog OS-silver i Aten 2004 och valde några år senare att byta sport till MMA, där hon bland annat utmanat om mästarbältet i UFC. McMann har mött storstjärnor som Amanda Nunes, Ronda Rousey och Miesha Tate, men förlorat mot alla tre.

– Sara McMann är en fajter som har varit med jättelänge i världstoppen i MMA och har varit en toppatlet i hela sitt liv. Det här blir min viktigaste match hittills, säger Länsberg på telefon från Raleigh, North Carolina där matchen avgörs natten mot söndag, svensk tid.

”Kommer aldrig ikapp”

Brottning är kanske det viktigaste fundamentet i MMA och Länsberg har tränat hårt för att möta motståndarens spetskompetens.

– Hur mycket man än tränar kommer man inte ikapp hennes brottningsförmåga. Men självklart har jag tittat på vilka rörelser hon ofta gör och försökt anpassa mig, säger Länsberg.

– Jag vet att hon har en bred repertoar, men det handlar om att kunna större henne så mycket som möjligt och hota henne innan hon tar matchen dit hon är bekväm.

Beundrar motståndarens beslut

Något som talar för ”Elbow Queen” Länsberg är att Sara McMann inte gått någon match sedan i februari 2018. Anledningen till frånvaron är att hon blev mamma.

– Hon la aldrig handskarna på hyllan utan var väldigt tydlig från början med att hon var gravid, men att hon absolut skulle fortsätta fajtas. Det beundrar jag verkligen och det är något som gjort skillnad för mig när jag tänker på min egen framtid, säger svenskan och utvecklar:

– Det här visar att man inte behöver välja mellan en elitidrottskarriär och att vara mamma. Man kan göra både och. Världen har varit ganska bekväm med att kvinnor är mammor och inte så mycket mer, därför beundrar jag Sara för att hon bevisar motsatsen.

Kan nå topp tio i världen

2019 var Länsbergs bästa år i karriären med två tunga segrar. Den första inför ett kokande Globen i somras, den andra i Köpenhamn i september kändes minst lika mycket som hemmaplan för fajtern som bor och tränar i Malmö.

En seger i helgen skulle göra att svenskan – just nu rankad elva i världen i bantamvikt (61,2 kilo) – slår sig in på världsrankingens topp tio. McMann har just nu tiondeplatsen.

– Att slå sig in på topp tio hade varit gött, det är något jag strävar efter. Det är många kända toppnamn där nu så det hade varit ett bevis på att man lyckats.

