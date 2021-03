Från hemlös till bäst i världen – Francis Ngannou ny tungviktsmästare i UFC

Tungvikt (titelmatch): Francis Ngannou besegrar Stipe Miocic (C) på knockout 0.52 in i rond två

Weltervikt: Vicente Luque besegrar Tyron Woodley via submission 3.56 in i rond ett

Bantamvikt: Sean O'Malley besegrar Thomas Almeida på knockout 3.52 in i rond tre

Flugvikt damer: Miranda Maverick besegrar Gillian Robertson på enhälligt domslut (30-27,30-27-29-28)

Lättvikt: Jamie Mularkey besegrar Khama Worthy på knockout 0.46 in i rond ett

Catchvikt (93,6 kilo): Alonzo Menifield besegrar Fabio Cherant via submission 1.11 in i rond ett

Weltervikt: Abubakar Nurmagomedov besegrar Jared Gooden på enhälligt domslut (30-27,30-27,30-27)

Lätt tungvikt: Michal Oleksiejczuk besegrar Modestas Bukauskas på delat domslut (29-28,28-29,29-28)

Fjädervikt: Omar Morales besegrar Shane Young på enhälligt domslut (30-27,30-27,30-27)

Mellanvikt: Marc-André Barriault besegrar Abu Azaitar på teknisk knockout 4.56 in i rond tre

Fotnot: Catchvikt är ett uttryck för när två fajters inte följer de vanliga viktklasserna utan enas om en gräns.