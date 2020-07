Ingen allsvensk speedway 2020

Under fredagen kom beskedet att den allsvenska speedwaysäsongen 2020 ställs in helt när det inte ser ut att kunna bli tävlingar med publik.

– De allsvenska klubbarna har varit tydliga med att de varken kan, eller vill, köra köra igång verksamheten utan publik. Det kostar helt enkelt för mycket pengar när klubbarna inte får in intäkter via publik, säger Tony Olsson, Svemos grenchef, till SVT Sport.

Serien hade satt 5:e augusti som sista datum att starta för att hinna köra klart säsongen.

– Just nu finns det inga indikationer på att den här 50-gränsen kommer ändras i närtid och därför har vi gemensamt kommit fram till att vi ställer in. Vi har även många funktionärer som är i riskgruppen och det har också vägt in en del i beslutet, säger Olsson.

Ett beslut för klubbarnas överlevnad

2020 är sista året som Elitserien är stängd, vilket gör att detta beslut inte kommer påverka upp- och nedflyttningar mellan de två serierna. Siktet för allsvenskan är nu att starta om säsongen 2021.

– Med det här beslutet hoppas vi att klubbarna överlever. Många förare kör i andra serier också och kommer istället köra i division 1 för att hålla igång sin verksamhet, säger Tony Olsson.