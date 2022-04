Det blev dramatiskt när VM-tävlingen i Kroatien avgjordes på söndagen. Den glödhete finländaren, som segrade när VM var i Sverige i slutet av februari, vann till slut.

– Det känns otroligt, säger han efteråt.

Men triumfen satt långt inne. Han körde starkt från starten i fredags, men tappade nästan 30 sekunder under söndagsförmiddagen. Därför ledde estländaren Ott Tänak inför den avgörande sträckan.

”Förtjänar det här”

Väl där visade Rovanperä dock sin klass. Han körde hem segern och skakade under intervjun efteråt.

– Vi förtjänar det här. Vi körde bra och jag gav allt, säger han efter segern med 5,7 sekunders marginal.

SVT-experten Jonas Kruse var imponerad.

– Han är värd det här. Han gjorde knappt några misstag och körde otroligt imponerande, säger han.

Svenske profilen Oliver Solberg kom inte till start under söndagen, efter att ha kört in i ett träd under lördagen. Bilen fattade eld och tog mycket skada, men Solberg kom undan undan skador.