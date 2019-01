Kruse inför VM-premiären: ”Ovisst, mega-spännande och nervöst”

När var rally-VM mer ovisst? Sedan 2004 har det varit VM guld till Frankrike. Först Loeb med nio raka VM-titlar innan Ogier tog över med sex guld i rad. Men fjolårssäsongen bjöd på kamp om guldet in i det sista och magkänslan säger att vi lär se en liknande thriller i år, låt oss kika lite närmare på VM-teamen.

Citroën har gett Ogier en bil att vinna VM med

Den stora frågan är: Kan Sébastien Ogier göra det igen?

Nytt team, tidigare mästarteamet som haft det jobbigt de senaste åren med bara ett fåtal pallplatser, bil som var ”felkonstruerad”, förare som kommit och gått, splittrat team och så vidare. Föraren som senast fick lämna var Kris Meeke som fick gå mitt under fjolårssäsongen efter ytterligare en krasch.

Esapekka Lappi är också han ny i teamet efter att ha lämnat Toyota. Ryktena säger att han och Tommi Mäkinen inte kommit överens. Lappi har stor potential och möjligheten att ta rygg på Ogier kommer ge honom nyttig erfarenhet.

Risken är dock att mycket fokus kommer vara på fransmannen i teamet vilket kan bli jobbigt att hantera för Lappi. Bilen kommer även att anpassas i första hand efter Ogiers önskemål. Ddet kan å andra sidan passa den tillbakadragna finländaren bra att slå underifrån, bara han trivs med bilen.

Det blir spännande att se om Ogier hunnit sortera ut bilen som är snabb på vissa underlag men saknar att funka ”all round”.

Citroen har åtagit sig att ge Ogier en bil han kan vinna VM med, men de måste se till att få bilen att fungera direkt på både snö och grus eftersom både det svenska och det mexikanska rallyt ligger runt hörnet i VM-serien.

Toyota ser äckligt starka ut

De är titelförsvarare i märkes-VM och har de största resurserna känns det som. De testar stenhårt och Tänak var på väg att göra det omöjliga förra året i slutet av säsongen, men otur satte stopp för honom i jakten på VM-guldet.

Ingen är nära en Tänak på åkhumör och det är han ju hela tiden. En smart start är nyckeln för att han ska ta titeln, snabbheten är odiskutabel, teamets erfarenhet likaså. Ta poäng i början och sedan bara öka, ja då vinner Tänak titeln!

Kris Meeke får sitt livs chans, verkligen på rätt plats vid rätt tidpunkt. Kanske kan han vara lika snabb som Tänak på vissa rallyn men inte över en hel serie. Hoppas av hela mitt hjärta att Meeke tar chansen denna gång. Han är en ödmjuk, hårt arbetande rallyförare som förtjänar ett bättre öde än att vara kraschkung. Men räkna med en nervös Meeke inför Monte Carlo.

Jari-Matti Latvala gör troligen sin sista säsong i WRC. Jag trodde stenhårt på honom förra året men oturen grinade honom i ansiktet, några gånger svek även bilen både honom och Tänak. Får han vittring och känslan är där, ja då är han också med i titelfighten.

Tror ni förstår att jag håller Toyota högt i året serie.

M-Sport då?

Länge osäkert om de överhuvudtaget skulle komma till start i årets VM-serie. Detta efter att ha gett allt både i verkstaden och ekonomiskt för att vinna både förar- och märkes-VM. För att sedan backa upp år två med förartiteln med Ogier. Ett otroligt starkt resultat av ett team utan fullt fabriksstöd.

Teemu Suninen kör hela serien tillsammans med Elfvyn Evans. Här känns det lite som ”taco till fredagsmys”, inga fel men saknar lite sting!? Båda är snabba men räcker inte till för mer än några bra resultat.

Den stor grejen är ju förstås Pontus Tidemands två tävlingar för teamet. Uppvärmningen i Monte Carlo – sedan utmaningen i Svenska rallyt.

Pontus är redo för uppgiften, det var han redan förra året men fick då inte chansen. Nu har han valt att lämna Even Management som varit Pontus ”agent” i motorsporten. Jag tycker de har misslyckats med att få in Pontus i WRC, han som förare de senaste åren har gjort allt vad man kan förvänta sig av honom. Krönte det med att vinna VM-guld i WRC2, detta skulle ha gett honom chansen i WRC. Först nu när han jobbat på egen hand i år får han den chansen. Samtidigt så hade Pontus inte klarat sig utan Even managements hjälp fram till VM-guldet i WRC2.

Pontus, jag och alla andra vet vad som gäller. Resultat i Svenska rallyt om han ska få till en fortsättning. Någonstans runt topp fem är vad som krävs från Pontus tror jag. Nu gäller en smart körning i Monte Carlo. Börja lugnt, gör några bra tider under rallyts gång och kom i mål!

Hyundai – redo att ta titlar i år

Thierry Neuville var verkligen nära förra året och kommer definitivt vara med igen. Han har rutinen och ett bra team. Han har jobbat hårt på inställningen, det mentala framför allt och är mycket smartare och lugnare än tidigare. Neuville är grymt snabb och har det där ni vet, när det verkligen gäller, då kan han slå i en växel till.

Att meste mästaren, Sebastién Loeb, kör sex tävlingar för teamet var nog den största rally-bomben på länge. Vad kan han göra? Det mest intressanta är ju att han aldrig kört något annat än Citroën på toppnivå. Hur kommer det att funka för honom? Rallybilar byggs med olika filosofier, mycket är så klart givet, låg vikt och vikten lågt till exempel. Men sedan kan hjulgeometri, karaktär på motor, utväxling och så vidare skilja sig åt. Vilket innebär att bilarna kan behöva köras på lite olika sätt. Passar Hyundaien för Loeb?

Fighten mellan Loeb och Ogier ska bli otroligt spännande att följa, de säger att ingen rivalitet finns kvar från när de båda körde för Citroën men det tror jag inte ett dugg på.

Andreas Mikkelsen står inför sin svåraste säsong hittills, mentalt. Han vet att han inte har råd med ett dåligt år till. Bilen och Mikkelsens körsätt har inte passat ihop, detta har lett till dåliga resultat och tappat självförtroende. Andreas var redo att utmana Ogier om titeln för några år sedan men flytten till Hyundai från VW blev inte alls vad vi alla trodde.

Han ska i år försöka anpassa sig till bilen i stället för tvärt om. Jag är personligen mycket osäker om det kommer fungera. När ”ryggraden” träder in under en sträcka eller under ett rally då kommer problemet. Spännande start även för den trevlige norrmannen.

Dani Sordo är den perfekta tredjeföraren i teamet. Han har accepterat sin roll och gör det dessutom bra. Snabbare än någonsin och behärskar alla tävlingar och underlag med sin jätterutin.