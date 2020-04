Kruse: ”Vill se ett snabbt agerande och beslut”

Trots att SBF fick in ett sent sponsorkontrakt på 700 000 kronor gjorde förbundet ett minusresultat på 800 000 kronor för 2019. Det betyder att bilsportförbundet gjort ett minusresultat på drygt 2,5 miljoner kronor senaste tre åren. Under åren har värdepapper sjunkit med drygt två miljoner kronor då förbundet dras med likvida problem. Jonas Kruse tycker att styrelsens tajming är dålig.

– Jag tycker att det är taskig tajming att åka på den här resan (till USA) som ligger i fokus just nu, när man gör ett minusresultat och vet om att man ska göra det. Då tycker jag att det är onödigt att göra det. Det är lätt att förstå reaktionerna från distrikten ute i landet nu när det har uppdagats. Jag tycker att styrelsen tog ett olyckligt beslut, säger Jonas Kruse.

Kruse har förståelse för att styrelsen också har i uppdrag att knyta internationella kontakter som kan hjälpa svenska förare.

– Det är naturligtvis jätteviktigt men har du inte pengar så kan du inte göra saker så jag tycker att det här blir fel vid det här tillfället. Att lägga så mycket pengar på en sådan resa när man dessutom har gått minus i tre år i storleksordningen runt 2,5 milj kronor, säger Jonas Kruse.

Om styrelsen i SBF får ansvarsfrihet eller inte avgörs på förbundsmötet som är planerat till fredag nästa vecka. I handlingar till årsmötet framgår det att valberedningen föreslår att den nuvarande styrelsen ska få nytt förtroende. Kruse tycker det är viktigt för SBF att den här situationen reds upp snabbt.

– Det är viktigt att detta utreds. Sedan efter det måste man ta snabba beslut, kan styrelsen sitta kvar? Ska den avgå? Har de förtroende? Jag vill att man agerar snabbt nu så att man kan driva verksamheten framåt igen och att inte det här tar för lång tid, att det blir för mycket bråk, för då blir det bara sämre, säger SVT Sport expertkommentator Jonas Kruse.

Bilsportförbundets styrelse kritiseras för USA-resa: