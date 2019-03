Smakstart för IndyCar-svenskarna – Rosenqvist i topp

Felix Rosenqvist har fått en riktig smakstart på IndyCar-säsongen.

Han kvalade in som trea till GP:et i St Petersburg, och efter en bra start avancerade han direkt till en andraplats. I samband med en gul-flagg och omstart av loppet lyckades Rosenqvost passera ledande Will Powers, och drygt 40 varv in i loppet så ledde Felix Rosenqvist med en knapp sekund före Powers.

Jagade täten

Efter däckbyte halvvägs in i loppet tappade Rosenqvist placeringar, efter drygt 60 varv låg svensken fyra.

Felix Rosenqvist försvarade sin fjärdeplats och försökte jaga ikapp, men slutade fyra tre sekunder efter trean Will Powers. Mot segraren Josef Newgarden fanns inte mycket att göra. Newgarden, som vann hela IndyCar-serien 2017, vann tre sekunder före Scott Dixon och tolv sekunder före Rosenqvist.

Ericsson tvingades bryta

Den andre svensken, Marcus Ericsson som körde formel 1 förra året, avancerade under de 40 första varven från en 18:e plats till en 10:e plats med riktigt snabba varvtider. Ytterligare några varv in i loppet så fick Eriksson problem med vattentemperaturen i motorn, uppsökte depån där man tog beslutet att bryta.