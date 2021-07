Stark start av Kristensson i Estland

Kristensson var 1,2 sekunder efter Mads Östberg och Jari Huttunen som var snabbast i WRC2-klassen på den inledande superspecialen över 1,64 kilometer.

– I morgon är det det klassiska estländska rallyt, bara äckelsnabba och mestadels breda vägar med galna lyft. Det kommer nog vara tajt i morgon, skriver Kristensson till SVT Sport i ett sms efter den inledande sträckan.

SVT:s expert kommentator Jonas Kruse gläds åt Kristenssons start.

– Skönt för Tom att få en så bra start, det är precis vad han behöver för sitt självförtroende. Han behöver även en bra start i morgon med en bra balans mellan fart och försiktighet, säger Kruse.

Tuff start för Oliver Solberg

Lite tuffare start för Oliver Solberg. 19-åringen som ifjol tog karriärens första VM-seger i WRC3 i just Estland hade problem med pop-off ventilen i bilen vilket innebär tappat turbotryck.



Solberg noterade 8:e tid totalt i WRC2, men var bara 2,7 sekunder bakom sträcksegraren i klassen. Imorgon väntar åtta sträckor och chans till revansch för Solberg som var snabbast av alla R5-bilar under shakedown, fullfartsträningen under torsdagsförmiddagen.

– Jag förväntar mig att Oliver är med och fajtas om segern i det här rallyt. Kankse tufft för en 19-åring men jag tror att han kan det. Dagens problem med turbotrycket löser de till i morgon, bättre att det kom nu än i morgon då det hade inneburit betydligt större tidstapp, säger Kruse.

Rovanperä snabbast i WRC

Kalle Rovanperä var snabbast av WRC-förarna när årets sjunde VM-deltävling inleddes ikväll i Estland. Sträcksegraren tog däremot sin inledande toppnotering med ro.

– På söndag får vi se slutresultatet, men precis som i alla rallyn kommer jag göra mitt yttersta. Detta är ett rally där jag verkligen gillar att köra och vill ladda på, så förhoppningsvis kan vi vara med och fajtas, säger Rovanperä till WRC i målet på sträckan.

Kalle Rovanperä var, 0,1 sekund snabbare än Craig Breen som ifjol var tvåa i rallyt. Finländaren Teemu Suninen hade tredje tid på sträckan och enbart 0,4 sekunder skiljde topptrion åt.

Snitthastigheter upp emot 130/km tim

Den inledande sträckan är enbart en mjukstart i jämförelse med vad som väntar. Lördags etappen innehåller åtta sträckor och totalt 64,12 fullfartskilometer. Det estländska rallyt gjorde entré som VM-rally ifjol – årets upplaga är dock betydligt längre och en rejäl prövning för förarna. Totalt körs 24 specialsträckor och drygt 318 fullfartskilometer.



– Detta är ett av VM:s snabbaste rallyn. Vi kan vänta oss snitthastigheter upp emot 130 kilometer i timmen. Trots att arrangören i år hittat smalare vägar än ifjol så kommer det att gå fort och bli en riktigt utmaning. Det kommer krävas mod men samtidigt är marginalen för misstag i dessa liten.

KLIPP: Tung dag för Oliver Solberg (15 juli)