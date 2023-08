– Tyvärr är det så världen ser ut, det har varit leveransproblem i många sektorer och även vi är drabbade utav det, konstaterar Micke Bern, vd på STCC. Vi har tvingats in i ett läge där vi tyvärr behöver skjuta säsongen till 2024.



Det var för ett drygt år sen som ledningen för STCC meddelade att säsongen 2023 skulle bli den första med helt elektrifierade racingbilar. 550 hästkrafter i toppfarter på 300 km i timmen skulle ta STCC in i en fossilfri framtid.



– Vi har stött på en rad ”farthinder” längs vägen, saker som varken vi eller vår leverantör kunde förutse. Såna här saker händer, men nu får det väldigt stora konsekvenser eftersom vi inte har några andra bilar att tävla med, förklarar Micke Bern.



Så sent som i juli hoppades ledningen inom STCC att man skulle kunna genomföra ett par, tre racinghelger under sensommaren och hösten, de fördröjda racingbilarna är trots allt på gång att levereras. Men tiden blev för knapp. Racingteam, publik, sponsorer och inte minst ett gäng STCC-förare har laddat förgäves.



– Förarna blir ju drabbade, många jobbar hårt för att köra STCC. Samtidigt har många kört lite andra mästerskap för att hålla igång och komma redo.