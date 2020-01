Fjorårets VM-segrare Ott Tänak. Foto: Bildbyrån

SVT storsatsar på rally 2020

SVT planerar att sända 30 sträckor från VM-serien i rally i år.

Dessutom sänds två sprintsträckor under SM-veckan vinter i Luleå/Boden och två sprintsträckor under SM-veckan sommar i Halmstad, samt sista sträckan i Historic Rally, som avgörs under Svenska Rallyt.

– Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda tittarna en lång och spännande säsong, med mycket direktsänd dramatik. Rally-VM är, näst efter Formel 1, det mest prestigefyllda bilsportvärlden har att erbjuda, säger Ulf Nilsson, projektledare. Efter vart och ett av de 13 VM-rallyn som säsongen innehåller kommer SVT att sända sammandrag och inför fem av säsongens deltävlingarna kommer även ett Rallymagasin att produceras. – Vi gör en rivstart redan denna vecka (20-26/1), då vi sänder tre sträckor från premiärtävlingen i Monte Carlo och därefter varvar vi upp ytterligare och sänder fyra sträckor från Svenska Rallyt i Värmlands-skogarna, fortsätter Ulf Nilsson. – Det känns väldigt kul att utöka vår bevakning med fler livesträckor. Det är ett flertalet förare i nya team i år och jag är övertygad om att vi kommer få se ett spännande mästerskap, laddat med pulshöjande action, säger Maria Wallberg, programledare för SVT:s rallysändningar. – Trots avhoppet från Citroen kommer vi att få se ett av de mest spännande WRC-åren på länge. Flertalet förare i nya team, där Hyundai har fått något av ett Dream team. Fjorårets VM-segrare Ott Tänak har bytt till Hyundai. Tillsammans med den ständige tvåan Thierry Neuville, kommer dessa båda utmana om titeln i år igen. Teamet kompletteras av Sebastien Loeb och Dani Sordo som delar på tävlingarna i år igen. Serien kommer bli stentuff och vi kommer få se flertalet jämna tävlingar. Avgörandet kommer inte förrän sista tävlingen i Japan, på asfalt, som är ny på kalendern. Tillsammans med Nya Zeeland och klassikern Safarirallyt i Afrika bäddar allt detta för ett av de intressantaste VM-åren på många år, säger Jonas Kruse, SVT:s rallyexpert. Rallysändningar i januari och februari: Rallysändningar i januari och februari: Visa SVT2/SVT Play tisdag 21 januari kl 22.15-22.45: Rallymagasinet – Rally Monte Carlo

SVT2/SVT Play lördag 25 januari kl 09:30-10.30: Rally Monte Carlo – specialsträcka 9

SVT2/SVT Play lördag 25 januari kl 14.00-15.00: Rally Monte Carlo – specialsträcka 11

SVT Play söndag 26 januari kl 12.00-13.30: Rally Monte Carlo – specialsträcka 16, Power Stage

SVT2 söndag 26 januari kl 13.00-14.30: Rally Monte Carlo – specialsträcka 16, eftersändning

SVT1 söndag 26 januari kl 17:00-17:55: Rally Monte Carlo – sammandrag SVT2/SVT Play tisdag 11 februari kl 22.15-22.45: Rallymagasinet – Svenska Rallyt

SVT Play torsdag 13 februari kl 19.45-20.00: Svenska Rallyt – Specialsträcka 1, Färjestads travbana

SVT2 torsdag 13 februari kl 20.00-21.00: Svenska Rallyt – Specialsträcka 1, Färjestads travbana forts

SVT2/SVT Play fredag 14 februari kl 21.45-22.45: Svenska Rallyt – Sammandrag

SVT2/SVT Play lördag 15 februari kl 10.00-11.00: Svenska Rallyt – specialsträcka 11, Vargåsen 1

SVT Play lördag 15 februari kl 13.30-14.40: Svenska Rallyt – Historic Rally, sista sträckan

SVT2/SVT Play lördag 15 februari kl 15.00-16.00: Svenska Rallyt – Specialsträcka 14, Vargåsen 2

SVT2/SVT Play lördag 15 februari kl 22.20-23.20: Sammandrag

SVT2/SVT Play söndag 16 februari kl 12.00-13.40: Svenska Rallyt – Specialsträcka 19, Power stage Torsby

SVT1/SVT Play söndag 16 februari kl 17.00-17.55: Sammandrag