Tidemand kan vinna VM-titeln i WRC2 för andra gången

Den svenska duon har varit på pallen i samtliga VM-rallyn de kört i år, varav tre av pallplatserna är segrar. Ett starkt facit som bidragit till att teamet de kör för, Toksport WRT, redan har vunnit mästerskapet i WRC.

Kampen om titeln i förarmästerskapet står mellan Pontus Tidemand och norrmannen Mads Östberg.

– Vi vill inget hellre än att ta hem det här och vet att vi måste ge precis allt för att det ska bli möjligt, säger Tidemand i ett pressmeddelande.

”Han gör sällan misstag”

SVT Sports expert Jonas Kruse menar att Tidemand har ett bra läge att vinna WRC2-klassen för andra gången, senast var 2017.

– Tävlingen passar Pontus bra, han gör sällan misstag. Att undvika misstag och välja rätt däck kommer att bli avgörande, säger Kruse.

– Störste rivalen om VM bucklan blir troligen Mads Östberg. Han får räkna in alla poäng han får in denna tävlingen. Det kommer troligen att krävas en seger för Östberg, om inte Tidemand kör bort sig. Östberg är troligen just nu den snabbaste föraren i WRC2 så räkna med drama även här!

Förra helgen vann Oliver Solberg EM-titeln för juniorer och 19-åringen tog samtidigt EM-silver i seniorklassen när han slutade fyra i säsongens sista EM-tävling på Gran Canaria. Tidigare i höstas tog Solberg karriärens första VM-seger när han vann WRC3-klassen i det estniska VM-rallyt.

Inför Rally Monza ligger Solberg totalfyra i WRC3, 12 poäng från tredjeplatsen.

”Mer eller mindre dominerat”

I fjol slutade Tom Kristensson tvåa i Junior-VM, nu har han en nya chans på guldet. Kristensson och kartläsare Joakim Sjöberg är två i JWRC, 10 poäng bakom Martins Sesks från Lettland.

– I junior-VM har Tom Kristensson mer eller mindre dominerat i år och finns det någon rättvisa ska han ta hem segern i mästerskapet. Ett tekniskt fel i VM-tävlingen i Estland gör att han inte leder överlägset, säger Jonas Kruse och fortsätter:

– Kristensson kommer att visa sin rutin och ta kommandot direkt! Köra runt koner och sladda har han gjort i unga dagar, så det kan han. Asfaltsträckorna i bergen kommer att passa honom bra, han gillar snabba vägar. Om han inte får en bra start är jag rädd för att ”hjärnspöken” kan hindra honom från att ta sista chansen att bli juniorvärldsmästare.