Gustav Bergman: ”Då förstör de för hela sporten”

Världscupsäsongen avslutades i tisdags med sprint i kinesiska Guangzhou. Hemmanationen överraskade stort när två okända löpare sprang hem segern i dam- och tredjeplatsen i herrklassen.

Gustav Bergman förstår att det höjs på ögonbrynen, särskilt med tanke på fusket som uppdagades under militära världsspelen nyligen, då Kina diskades efter fusk.

– Ingen av de kinesiska löparna har varit i närheten av de här resultaten tidigare, och framför allt på herrsidan var det en total dominans från Kina i det inledande partiet som var mest tekniskt utmanande, innan de ”vanliga” topplöparna kom tillbaka i de mer fysiska partierna, säger han till SVT Sport.

”En utredning är på sin plats”

Han ser positivt på att IOF nu ska fortsätta och utreda fallet.

– Jag tycker att det är väldigt bra att IOF tar det här på allvar, och att en utredning är på sin plats. Om det skulle visa sig att det har fuskats är det såklart oerhört tråkigt, säger han och fortsätter:

– Orientering bygger på så väldigt mycket på fair play, och om det är personer eller grupper som inte tar de bitarna på allvar förstör de för hela sporten.

Ingen protest lämnades in

Enligt IOF var det ingen som lämnade in någon protest under tävlingarna, och resultaten blev därför officiella och giltiga enligt deras regelverk. Inte heller Bergman funderade på att lämna in en protest.

– Nej, vi vet alldeles för lite, och jag vill verkligen inte peka finger åt någon utan att ha ordentligt på fötterna. Jag vet själv hur hemskt det är att bli oskyldigt anklagad för något. Men det är väldigt bra att IOF utreder det här, så att vi kan få reda på vad som hänt, säger han.

Bergman var redan innan kritisk mot att Kina arrangerade världscupen – se reportage här (22/10-2019):