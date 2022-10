D21 Elit, 12 900 m:

1) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, 1.31.47

2) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, +0.05

3) Lisa Risby, OK Kåre, +1.34

4) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, +5.01

5) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, +8.13

6) Andrea Svensson, OK Tisaren, +8.25

H21 Elit, 15 400 m:

1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 1.31.57

2) Simon Imark, Tullinge SK, +0.13

3) Emil Svensk, Stora Tuna OK, +0.58

4) Anton Johansson, OK Orion, +1.02

5) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, +1.29

6) Martin Regborn, Hagaby GoIF Örebro, +4.44