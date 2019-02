Efter smittlarm – Peder Fredricson isolerar topphästar

Det var under helgens GP-tävling i Lilleström i Norge som det kom rapporter om ett misstänkt EHV-utbrott. Detta efter att en internationellt tävlande häst förts till en klinik med andningssvårigheter och neurologiska symptom.

Peder Fredricson, som vann tävlingen med All In, har nu vidtagit försiktighetsåtgärder. Samtliga hästar på Grevlundagården har isolerats efter helgen. Det gäller förutom All In även Catch Me Not S och Zacramento, som också befann sig på tävlingen i Norge.

– Vi bestämde oss rätt omgående för att isolera hästarna, säger Lisen Bratt Fredricson till SVT Sport.

”Viktigt för oss att ta det på allvar”

Som tur är befann sig aldrig Fredricsons topphästar i närheten av den misstänkt sjuka hästen under helgens tävlingar. Men det handlar om att ta det säkra före det osäkra.

– Risken är väldigt liten. Men i de här tiderna när det är mycket smitta är det viktigt för oss att ta det här på allvar, säger Lisen Bratt Fredricson.

Vad innebär det för hästarna att vara isolerade, kan de träna som vanligt?

– Vi kan rida ut hästarna, men inte träna i ridhuset som vanligt.

Fyra hästar avlivade efter smitta i Skånsta

Fallet i Norge är inte det första fallet som uppmärksammats den senaste tiden.

Under söndagen publicerade Dagens Nyheter ett reportage om smittspridningen på ridskolan Skånsta Ryttare, där fyra hästar har avlivats och 42 av stallets 63 hästar har insjuknat av det smittsamma och aggressiva viruset.

– Det är jättetråkigt att hästar har gått bort i Sverige av det här. Men virusen har alltid funnits. Skillnaden i dag är sociala medier och att media uppmärksammar det mer, säger Lisen Bratt Fredricson.

Hästarna på Grevlundagården är nu uppstallade på en närliggande gård och isoleringen kommer i samråd med veterinär pågå i minst tio dagar.