– Det är ett stort intresse för Falsterbo Horse Show, som har varit pausad under två år. Vi har haft andra tävlingar under tiden men inte under namnet Falsterbo Horse Show, säger Jan-Olof Wannius i organisationen till SVT Sport.

Tävlingarna avgörs i mitten av juli och SVT kommer att sända hoppning och dressyr från fredag 15 juli till söndag 17 juli.

En månad senare, i mitten av augusti avgörs VM i ridsport i Herning, Danmark, och i samband med tävlingarna i Falsterbo kommer de svenska VM-lagen i både hoppning och dressyr att presenteras.

AnnaMaria Fredholm kommenterar tävlingarna i Skåne tillsammans med experterna Lotta Björe (hoppning) och Gunilla Byström (dressyr).