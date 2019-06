Fredricson och All In GP-treor i Hamburg

Endast fyra ekipage var felfria i grundomgången under GP-klassen i Hamburg däribland europamästarna från 2017, Peder Fredricson och H&M All In som i torsdags vann 1,50-hoppningen Championat of Hamburg.

Fredricson inledde omhoppningen och satte genast press på de andra med dagens första dubbelnolla och tiden 49.98. Men det svenska ekipaget var inte ensamma om att rida snabbt och felfritt och resultatet gav tillslut en tredjeplats.

Vann gjorde Daniel Deusser med Jasmien van Bisscop.

Malin Baryard Johnsson, med flera framskjutna placeringar under meetinget, valde att utgå i GP-klassen. Hennes häst Indiana sprang förbi ett hinder och Baryard Johnsson valde då att ta utgå efter ett par språng.

Nästa deltävling i Global Champions Tour avgörs i Cannes kommande helg innan det är dags för deltävling i Sverige på Stadion i Stockholm den 14-16 juni.

Sverige Television direktsänder från GCT-hoppningarna i Stockholm.