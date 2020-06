Peder Fredricson och Catch Me Not S under världscupfinalen i Göteborg 2019. Foto: TT

Fredricson placerad i St Tropez

Peder Fredricson och Catch Me Not S slutade åtta i dagens 1,50-klass under de internationella tävlingarna i franska St Tropez.

Det svenska ekipaget stod för en stark insats i klassen med 45 startande, dubbelnolla och med en tid som alltså gav en åttondeplats totalt. 14-åriga valacken Catch Me Not S, som 2019 var med och säkrade en tredjeplats i världscupfinalen, gjorde sin första start i St Tropez igår i en 1.45-klass. Då med 17 fel men idag alltså felfri och placerad i 1.50-hoppingen som vanns av italienaren Emilio Bicocchi och Evita. Henrik von Eckermann och Fancy Me slutade på 32:a plats i klassen med åtta fel. Resultat, ridsport St Tropez internationell hoppning Resultat, ridsport St Tropez internationell hoppning Visa 1,50-hoppning 1) Emilio Bicocchi, Italien, Evita Sg Z, 0+0/36,71, 2) Julien Epaillard, Frankrike, Usual Suspect d'Auge, 0+0/37,84, 3) Titouan Schumacher, do, Atome Z, 0+0/38,83... 8) Peder Fredricson, Sverige, Catch Me Not S, 0+0/41,06.

