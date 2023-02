Förra veckan meddelade Peder Fredricson att All In, Sveriges mest framgångsrika häst genom tiderna, pensioneras. Tillsammans har de tagit sex mästerskapsmedaljer; EM-guld individuellt, OS-guld och VM-guld i lag, tagit två individuella OS-silver och lagsilver i EM. Avtackningen i Göteborg blev känslosam.

– Han är verkligen unik. Vi kommer sakna honom på tävlingsbanorna, men han kommer fortsätta leva ett fantastiskt liv på Grevlunda, säger hästens ägare Charlotte Söderström.

Historisk

All In har under sin framgångsrika karriär skrivit ridsporthistoria flera gånger om. Han blev i Tokyo tex första hästen på närmare 100 år att vinna två individuella OS-medaljer, dessutom är han en av bara tre hästar någonsin som gått felfritt genom ett helt OS.

All In:s mästerskapsmedaljer:

2016 OS-silver individuellt i Rio

2017 EM-guld individuellt i Göteborg, EM-silver lag

2021 OS-silver individuellt i Tokyo, OS-guld lag

2022 VM-guld lag