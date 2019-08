Peder Fredricson direkt upp i ledning

Peder Fredricson och All In gick ut sist av de svenska ryttarna. De gjorde precis som vanligt – rev inte en bom och ekipaget var snabbast av alla. Nu går han vidare med noll fel och leder mästerskapet efter första dagen – precis den öppningen han hade i EM i Göteborg då ekipaget tog guld.

– Jag är väldigt, väldigt nöjd med dagens insats. All In gjorde det superbra. Vi är ett sammansvetsat par. Det är en härlig partner att gå in i ett EM med, säger Fredricson.

Men trots ledningen, och att Fredricson är en av de största favoriterna, tonar han ner sitt favoritskap.

– Jag kanske inte känner mig som någon jättefavorit. Jag sitter på en bra häst men det är många rundor som ska hoppas.

– Det är precis i början av mästerskapet. Vi får gå upp i morgon och göra lite markarbete. Så är det en ny dag i morgon.

Spela Här tar Peder Fredricson ledningen i EM

Skrämmer konkurrenterna

Sverige förbundskapten Henrik Ankarcrona:

– Väldigt skönt för alla, speciellt för Peder. Han gillar att vara i den situationen. Jag såg ryttarna när de gick in prisutdelningen och såg att de som är efter honom gillar inte att behöva jaga Peder hela veckan. Nu har han det i sin egen hand.

En av konkurrenterna, nederländaren Marc Houtzager, var imponerad över Peder Fredricsons runda.

– Det var en otrolig runda. All In hoppar som en maskin. Hästen är väldigt snabb, säger han till SVT Sport.

Hör vad Peder Fredricson säger i spelaren ovan.