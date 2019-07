Peder Fredricson säkrar svensk seger i hoppningen

Efter segern i dressyren tidigare under dagen var det dags för höjdpunkten i Falster Horse Show, söndagens hoppning. Sverige inledde oerhört starkt, Fredrik Jönsson hade fyra fel men när alla andra ekipage red felfritt kunde Jönssons fel strykas och Sverige gick till andra omgången felfria. Peder Fredricson som vann tidigare vunnit Grand Prix var sist ut och det spreds ett öronbedövande jubel på ryttarstadion i Falsterbo när Fredricson och All In passerade över sistahindret felfria. Närmst efter var Schweiz och Frankrike med fem fel vardera.

– Det var alldeles för längesedan vi vann. Det var absolut på tiden och det var skönt, säger Fredricson till SVT.

– Det var skönt att man sitter på en bra häst och sitter i den sitsen. Man har hela lagets framgång på sina axlar och det var skönt att klara av det.

Baryard inledde andra omgången