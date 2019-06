Peder Fredricson segrade igen på Stockholms stadion

På den avslutande dagen av GCT i Stockholm blev det, liksom gårdagen, fina svenska placeringar. Gårdagens vinnare Peder Fredricson och Henrik von Eckermann gick båda till omhoppningen. Det var dock nära att det blev tre svenska ryttare. Fredrik Spetz med Dustin hoppade bra, men klarade sig inte över det näst sista hindret utan att dra på sig fyra fel, och han fick nöja sig med en 16:e plats.

I omhoppningen, dit nio hoppare tagit sig, så gick Henrik von Eckermann med Que Bueno ut i ett högt tempo, och försökte ge publiken hemmajubel. Men den hårda satsningen höll inte, utan Eckermann drog på sig fyra fel efter halva hoppningen. Efter det tappade han tempo och hamnade till slut på en sjätteplats.

Snabb avslutning av Fredricson

Sist ut i omhoppningen var Peder Fredricson med Christian K, och efter en trevande inledning där farten inte riktigt var där så skruvade han upp tempot och efter halva hoppningen så hade han exakt samma tid som Ben Maher med Tic Tac. Och det höga tempot fortsatte, och Fredricson vann till slut med 45 hundradelar till hemmapublikens jubel.

– Det är fantastiskt. Man är ingenting utan bra hästar, jag är så tacksam, först och främst över hästarna. Och mot mina hästägare som ställer upp och satsar på sporten, säger Fredricson, som under lördagen vann på All In.

Fredricson säger att det är helger som dessa som gör att det blir lättare att kämpa vidare och förbättra alla de små detaljer som behövs för att nå högre.

– Vi jobbar hårt på alla små detaljer varje dag, och de här segrarna ger oss lite vind i seglen att fortsätta höja ribban, säger Fredricson.

På pallen blev det förutom Fredricson britiskt när Ben Maher knep andraplatsen och Michael Whitaker med Valmy de la Lande blev trea.