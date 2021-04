GP-placering för både Fredricson och von Eckermann

För både Fredricson och von Eckermann så var det här första tävlingen efter det oplanerade tävlingsuppehållet på grund av EHV-viruset.

Dagens GP-klass hade ett startfält av yttersta världsklass med 19 av de 25 bästa på världsrankingen.

Peder Fredricson och Catch Me Not hade ett nedslag i grundomgången, en rivning i den avslutande kombinationen. Men fyra fel och tiden, 67,59, gav ändå en elfteplats.

Henrik von Eckermann startade med King Edward och hade precis som Fredricson ett nedslag och slutade precis bakom landslagskollegan i resultatlistan på tolfteplats.

Av de 43 startade i klassen gjorde åtta upp i omhoppning om topplaceringarna. Dubbelt felfri och snabbast av alla var Österrikaren Max Kühner som vann tillsammans med sin valack Electric Blue P och belönades med en prischeck på ca. 2,3 miljoner kronor.

All In tillbaka

Under tävlingen i Nederländerna har All In, Fredricsons mästerskapshäst, gjort tävlingscomeback. Strålande återkomst med två felfria rundor i

1:40-klasser.

