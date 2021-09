Svensk drömstart på EM – leder lagtävlingen

För drygt tre veckor sedan skrevs svensk idrottshistoria när det svenska hopplandslaget vann OS-guld i Tokyo. Idag inleddes jakten på nya blågula framgångar i tyska Riesenbeck.

Peder Fredricson är den enda ryttare i det svenska laget som var med och vann OS-guld. Nu under EM får guldhästen All In vila – istället tävlar han på Catch Me Not S. ”Charlie”, som hästen kallas, gör precis som övriga svenska hästar mästerskapsdebut.

Alla svenskar felfria

Mycket av snacket inför EM har handlat om Peder Fredricsons favoritskap. Och efter att de tre första svenskarna ridit felfritt var det OS-guldmedaljörens tur.

Fredricson slog till med en ny felfri runda och tog upp Sverige till topp i lagtävlingen. 49-åringen låg dessutom i ledning ända fram till nästa siste ryttare, hemmahopparen David Will. Tysken var en knapp sekund snabbare än Fredricson.

– Det var en väldigt bra start för mig och för laget idag, konstaterar Fredricson efteråt.

Och det är svenskt även på tredjeplats genom Douglas Lindelöw. 30-åringen ingick, tillsammans med Fredricson, i det svenska lag som tog silver på EM i Göteborg 2017.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Douglas Lindelöw felfri i första hoppningen

– Jag fick till planen väldigt bra, det räckte till en snabb tid. Det är en bra känsla när det går fort utan att det känns fort. Jag har ett bättre utgångsläge än vad jag haft tidigare på EM, det ska bli kul att fortsätta, säger Lindelöw till SVT Sport.

Rolf-Göran Bengtsson är elva individuellt och Angelica Augustsson Zanotelli 32:a.

Här inleder Angelica Augustsson Zanotelli med en felfri runda för Sverige:

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Augustsson felfri i första hoppningen

Även Rolf-Göran Bengtsson slog till med en felfri hoppning: