Två svenskar med chans att skriva historia i Topp 10

2017 slutade Peder Fredricson trea, i fjol slutade Henrik Von Eckermann tvåa, i tävlingen där världens tio främsta ryttarna på världsrankningen gör upp i Topp 10.

I och med Fredricsons sjätteplacering och Eckermanns tiondeplats på världsrankningen är de båda kvalificerade för kvällens final som avgörs i Schweiziska Geneve.

– Det är en prestigetävling, en av de coolaste tävlingar att vara med i.

Fredricson rider på OS-silver kompanjonen och EM-guldmedalören All In och Von Eckermann kommer till start med Mary Lou, som varit rankad som världens bästa hopphäst under stora delar av året.

– Hon har varit väldigt bra. När hon kommer till start har hon vunnit tre femstjärniga Grand Prix och har två dubbelnollor i nationshoppningen. Det ger mycket poäng och tack vare henne håller jag mig långt uppe (på rankningen).

För att Fredricson eller Von Eckermann ska lyckas skriva historia som den första svensk att vinna tävlingen krävs det att man slår hemmahopparen och världsettan, Steve Guerdat, som dessutom vann i fjol.