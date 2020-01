Sensorer i tandskydd ska lösa hjärnskaknings-gåtan

Svensk ishockey söker lösningen på ett mysterium. Herrarna i SHL hade förra säsongen 1,3 hjärnskakningar per omgång, och damerna nästan lika många med 1,0 hjärnskakningar per omgång. Men eftersom damerna har färre matcher per omgång ligger de egentligen på samma kusliga nivå som herrarna, trots att de åtminstone enligt regelboken ska spela utan tacklingar.

Tandskydd med sensorer

Så nu är spelarna i Leksand rustade till tänderna, med spetsteknologi. Gjutna tandskydd med sensorer mäter smällar mot huvudet. GPS-sändare på ryggen ger, tillsammans med 18 så kallade lokatorer runt rinken, spelarnas position på isen. Alltsammans övervakat av en kamera, och med datan rakt in i Mikael Swaréns dator.

– Vi ser att det finns spelare i laget som ligger mycket högre än de andra i antalet smällar på huvudet som är över ett visst gränsvärde, säger Mikael Swaren.

Ser ni vad det kan bero på?

– Det kan vara så att en spelare som är bättre tränad för närkamper också har en bättre teknik i närkamperna, och trots att de utsätter sig för fler risker inte får lika många omskakningar av huvudet.

Tidskrävande forskning

Mikael Swarén preparerar arenan i Leksand inför varje träning och hemmamatch under nästan två månader. Projektet som drivs av Ishockeyförbundet och Sveriges Olympiska Akademi är tidskrävande, framför allt analysen. Ingen vet idag säkert varför damerna i SDHL hade 35 hjärnskakningar under förra säsongen. Utan förståelse går det inte att sätta in åtgärder.

– Jag tror absolut att det här är bra för utvecklingen på lång sikt, eftersom man kan få se om problemen beror på hockeyns spelsätt och om något måste förändras, säger Leksands-spelaren Hanna Sköld till SVT Sport.

Den fullständiga analysen ska förhoppningsvis vara klar någon gång i vår.

Hjärnskakning stort problem inom idrotten – så påverkas hjärnan: