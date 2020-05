Sjöström: ”Hade varit en större katastrof om jag varit yngre”

Sarah Sjöström har varit i toppen bland simeliten under många år och under normala omständigheter hade hon just nu pendlat mellan sina träningsbaser i Turkiet och Sverige. Dessutom hade hon varit mitt uppe i förberedelserna inför EM som skulle ha inletts nästa vecka.

– Det är klart man längtar efter att börja tävla igen. Jag kommer bara träna på som vanligt för att bli bättre, det hade jag gjort ändå. Det är träningsvardagen jag trivs med och jag kommer träna hela livet, inte bara för att ett VM och ett OS väntar.

På grund av coronapandemin har allt skjutits upp och just nu finns det inget mästerskap inplanerat förrän OS nästa sommar. Det europeiska simförbundet, LEN, ser samtidigt över möjligheterna att flytta EM till maj nästa år.

– Det hade varit en större katastrof om jag varit yngre och kanske tränat inför mitt första EM. Nu har jag rest runt som en dåre i flera år. Jag försöker se det positiva i det här, att jag får tid att slappna av lite grann.

Tack vare ett starkt träningsupplägg i Sverige kan Sjöström hålla igång på ett bra sätt, samtidigt som hon saknar träningsgruppen i Turkiet.

– Jag tränar tillsammans med nationellt elitcenter och har ett helt team omkring mig här i Stockholm. Det fungerar väldigt bra med mig, men så klart längtar man till Turkiet där vi har en så fin träningsarena och få träna utomhus i solen.

Sjöström gäst i Sportspegeln: ”Otroligt overkligt allting just nu”