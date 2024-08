Sju månader före OS 2021 testade 23 kinesiska simmare positivt för dopning.

Trots det tilläts de tävla vidare, och fallet blev inte allmänt känt förrän i våras då det avslöjades av New York Times och tyska ARD.

Teorin: Hamburgare

Så sent som i tisdags avslöjade New York Times att ytterligare två kinesiska elitsimmare, varav en (Tang Muhan, med ett OS-guld på meritlistan) är en del av den kinesiska OS-truppen i år, under 2022 testades positivt för en stark och förbjuden anabol steroid.

Inte heller nu straffades simmarna. Kinesiska myndigheter friade simmarna, då man inte kunnat bevisa hur de fick i sig steroiden. Teorin var, enligt New York Times, att de fått i sig steroiden via kontaminerade hamburgare.

Två simmare med i 2021-skandalen

I dag avslutades OS-simningarna i Paris, med lagkapper över 4x100 meter medley.

Herrarnas lagkapp vann av just Kina. Där deltog två av de 23 simmarna som testades positivt 2021: Qin Haiyang och Sun Jiajun.

Var länge tyst

Det fick stjärnan Adam Peaty, vars lag slutade på fjärde plats, att till slut ta bladet från munnen.

– Inom idrott är ett av mina favoritcitat på sistoner: ”Det är ingen idé att vinna ifall du inte vinner på ett ärligt sätt”, sade han, enligt brittiska medier, och fortsatte:

– Det tror jag alla känner, om man är ärlig mot sig själv. Så jag känner, att man har hållit på så och blivit kontaminerad två gånger, då borde man – om man är en hederlig person – lämna sporten.

– Om du vet att du fuskar, då vinner du inte – eller hur?

Peaty sade enligt AP att han varit tyst under hela veckan, men nu bestämde sig för att dela sin besvikelse och frustration över det han anser är ett trasigt system.

KLIPP: Se en sammanfattning från det senaste kring dopningsanklagelserna nedan