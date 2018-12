Sjöström på toppmöte om simupproret: ”Vore synd om vi satt fast i 70-talet”

Det har varit en grundläggande genomgång av det nya upplägget som har mycket mer pengar att erbjuda toppsimmarna. Under det här året tjänade Sjöström runt tre miljoner kronor efter att ha vunnit den totala världscupen. I det nya formatet kan enskilda simmare dra in 45 miljoner kronor per år.

– Vi har fått höra mer om konceptet och diskuterat simningens framtid, säger Sjöström.

Vad tror du om simningens framtid?

– Den här tävlingen, ISL (International Swimming League) är ett superroligt format för simmarna så klart men framför allt för publiken som kommer att ha en extremt kul tävlingsform att titta på. Man tävlar ju med sitt lag och försöker att samla ihop så mycket poäng som möjligt. Det är ett väldigt häftigt koncept. Det är simningens svar på Champions League.

Tror du på ISL redan nästa år med tanke på konflikten med Fina (internationella simförbundet)?

– Jag måste tro på det och hoppas att allt kommer att lösa sig.

Fina lanserar nu ett liknande koncept, vad tror du om det?

– Man kan ju undra var de fick pengarna ifrån? De har bara trillat ner från himlen någonstans, det är lite intressant. De kör en copycat och har kopierat Konstantins (ukrainske affärsmannen Konstantin Grigorisjin som är initiativtagare). Det är också konstigt att de har monopol på tävlingarna. Det måste förändras och fler måste kunna få arrangera en tävling. Att Fina ska kunna hota att stänga av simmare är ju otroligt egentligen.

Tror du att Fina står fast vid sitt hot?

– Vi får väl se. Jag hoppas att det löser sig. Jag vet inte hur de diskussionerna ser ut.

Varför föredrar du ISL:s tävlingare före Finas?

– Jag har inte testat konceptet ännu. Det är en ny tid i simningen. Det vore synd om vi satt fast i 1970-talet. Vi förtjänar mer vad det gäller prispengar. Simning är ju världens största sport. Det finns ju pengar och jag tänker inte på min egen situation utan de som finns längre ner, kanske topp 20 i världen, som knappt får ett öre och knappt klarar av att betala hyran.

Cornel Marculescu, direktör för Fina, sade till SVT Sport härom dagen att Fina enbart har simmarnas bästa i åtanke.

– Men du måste dra in mer för att kunna ge mer. Det är inte enkelt idag men vi försöker göra vårt bästa, sade Marculescu.

I framtiden, tror du att det finns plats för något som ISL (International swiming league) eller en liknande organisation?

– Vi är alltid öppna för samarbeten. Det är så vi bygger och utför vår sport, för utan samarbeten kan vi inte göra något, då är det svårt. Alla är välkomna, våra armar är alltid öppna.