Den tidigare presidenten för internationella skidskytteförbundet, IBU, Anders Besseberg står anklagad för grov korruption för händelser från perioden 2009 till 2018.

Under vintern har han ställts inför rätta under en sex veckor lång rättegång, som avslutades under brinnande skidskytte-VM. Men SVT:s expert Björn Ferry menar att det inte märkts av på plats på mästerskapet.

– Lite bland de gamla rävarna men det har nästan varit en icke-fråga här i Nove Mesto. Men det är en lång historia som folk har känt till i många år så det har varit stort intresse. Jag tror många är spända på att se om han fälls eller blir friad, säger han.

Sebastian Samuelsson följde rättegången nära under de inledande veckorna, men upplevde inte den ånger som han hade hoppats från Besseberg.

– Jag hade hoppats på en bättre förklaring och att han hade varit mer självkritisk och tagit mer ansvar, säger han till SVT Sport.

Åklagarna från Økokrim, den norska ekobrottsmyndigheten, vill förutom fängelsestraff och böter också att man drar in de lyxklockor och jakttroféer som Besseberg ska ha tagit emot under sina år på posten som IBU:s ordförande.

– Även om jag tog emot dyra gåvor och blev inbjuden på jakt av många, måste jag understryka att jag aldrig har låtit mig korrumperas, sa 77-åringen under rättgången.

Försvaret menar att rätten bör bortse från böteskravet på 1 miljon kronor och tog också upp det hårda medietrycket och Bessebergs höga ålder som förmildrande omständigheter.

Domen mot Besseberg väntas komma 12 april.